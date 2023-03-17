Источник: Шкарлет уходит в отставку с должности министра образования
Глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет уходит в отставку, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил источник в "Слуге народа".
По информации собеседника, Шкарлет уже готовит заявление о своей отставке.
Стоит заметить, что министр образования связан с рядом скандалов. В частности, в трех его работах обнаружили плагиат, но чиновник отбросил все обвинения.
Также при его председательстве МОН сотрудничало с букмекерской конторой Parimatch Foundation, против которой Украина недавно ввела санкции.
Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА.
Также мы писали, что Верховная рада назначила Александра Кубракова на должность вице-премьер-министра - министра инфраструктуры и регионального развития.