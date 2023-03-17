Боррель об ордере на арест Путина: начало процесса привлечения к ответственности

Решение МУС выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является началом процесса привлечения к ответственности, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил лава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, сообщает The Gardian.

"Мы ценим и поддерживаем работу МУС" , - добавил он.

Его упоминание о начале процесса привлечения к ответственности призвано показать, что ЕС не отказывается от своей поддержки спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии - предложения, поддержанного Украиной, поскольку оно рассматривается как необходимое для привлечения к ответственности всего российского руководства.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.