Литва об ордере на арест Путина: историческое событие и создание новых прецедентов

Выданный Международным уголовным судом ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является историческим событием и созданием новых прецедентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"История творится. Ордер на арест Путина за депортацию украинских детей создает новые прецеденты. Но история закончится только тогда, когда все военные преступления и преступление агрессии будут расследованы, а виновные осуждены" , - заявил он.

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.