Зеленский отреагировал на выдачу ордера на арест Путина

Выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина является решением, с которого начнется историческая ответственность, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей — незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию" , — говорится в заявлении.

Зеленский заявил, что совершить подобную преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя РФ.

"Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Какое начинается именно с первого должностного лица этого государства" , — добавил президент.

Он поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный криминальный суд и всех в мире, кто помогает Украине бороться за справедливость. Глава государства рассказал, что в настоящее время удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, вывезенных силой, украденных из Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение МУС о выдаче ордера на арест президента РФ словами "Колеса правосудия вращаются".