Президент МУС: Ордер на арест Путина посылает важный сигнал миру

Ордер на арест российского диктатора Владимира Путина является очень важным сигналом для всего мира и жертв схемы насильственной депортации тысяч украинских детей в Россию, сообщает РБК-Украина.

Об этом президент Международного уголовного суда Петр Хофманский, сообщает CNN.

По его словам, ордера на арест - это не "волшебные палочки".

"Но мы верим в сдерживающий эффект ордеров на арест, выданных в ходе нашего разбирательства. И считаем, что это очень важный сигнал для всего мира о том, что мы делаем свою работу, что жертвы не оставлены без внимания, о них не забыли, и мы просто делаем то, что от нас ожидают" , - заявил глава МУС.

Хофмански сравнил ордер на арест Путина со своего рода санкциями в отношении российского диктатора.

"Есть 123 государства - две трети государств мира - в которых он не будет в безопасности" , - сказал он.

Судья подчеркнул, что все государства-участники Римского устава имеют юридическое обязательство полностью сотрудничать с судом, что означает, что они обязаны исполнять ордера на арест, выданные судом.

Он также сказал, что эти ордера не являются "концом игры", добавив, что дело "может расшириться и охватить другие злодеяния, предположительно совершенные на территории Украины".

Напомним, сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Кроме того, генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что ордер Гааги позволяет арестовать Путина за пределами РФ и передать в суд.

В свою очередь в МИД РФ уже отреагировали на решение МУС. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что решение суда по аресту Путина не имеет значения.