Еврокомиссар: Северная Македония к 2030 году может стать членом ЕС

Северная Македония к 2030 году сможет приобрести статус полноправного члена ЕС, если продолжит двигаться по выбранному пути, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгелий, сообщает AP.

"Эта встреча символизирует то, что Северная Македония станет государством-членом ЕС" , - сказал Варгелий.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, движение вперед также означает улучшение отношений с соседями, в том числе создание условий для принятия конституционных поправок. Этот год имеет для Северной Македонии решающее значение.

В Еврокомиссии также отметили сосредоточенность Северной Македонии на осуществлении реформ и приведении законов в соответствие со стандартами ЕС, а также ее политику добрососедства.

Ранее президент Северной Македонии заявил, что Россия может спровоцировать конфликт на Балканах, чтобы отвлечь внимание Запада от войны, которую россияне ведут против Украины.

Также сообщалось, что в январе 2023 года президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским.