Генштаб: ВСУ "приземлили" 14 БПЛА и уничтожили 880 оккупантов

Украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 880 оккупантов. Также они уничтожили 14 вражеских БПЛА, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.03.23 ориентировочно составили: