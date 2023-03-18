Байден: Ордер на арест Путина оправдан, он явно совершил военные преступления

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина оправдан, поскольку российский президент явно совершил военные преступления, сообщает Деловая столица.

Слова Байдена цитирует The New York Times.

"Я думаю, что это (ордер МКС на арест Путина – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления" , – сказал Байден.

Байден подчеркнул, что решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией".

При этом он отметил, что США не являются членом МКС.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выдача ордера на арест российского диктатора Владимира Путина является решением, с которого начнется историческая ответственность.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.