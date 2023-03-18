Минэнерго: Энергосистема работает без ограничений, отключения возможны в двух областях

В субботу 18 марта энергосистема Украины работает без ограничений для потребителей. В системе есть запас мощности, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях.

"В то же время из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях" , - говорится в сообщении.

Напомним, 17 марта в Киеве и Киевской области частично применяли стабилизационные отключения электроэнергии из-за повреждений сетей.

Житомирская область пострадала от последней ракетной атаки России в Украину 9 марта.