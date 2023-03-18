Подоляк рассказал о "достижениях" Путина с начала войны в Украине
С начала войны против Украины Россия получила незаурядные "достижения", среди которых изгнание из Европы, уничтожение собственной армии и ордер на арест диктатора, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Как отметил Подоляк, "план" российского диктатора Владимира Путина вероятно состоял в:
- изгнании России из Европы;
- самоубийстве "русского мира" в Украине;
- самодискредитации и уничтожении собственной же армии;
- экономической изоляции России.
"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России", - добавляет советник главы Офиса президента.
Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.