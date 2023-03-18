Подоляк рассказал о "достижениях" Путина с начала войны в Украине

С начала войны против Украины Россия получила незаурядные "достижения", среди которых изгнание из Европы, уничтожение собственной армии и ордер на арест диктатора, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, "план" российского диктатора Владимира Путина вероятно состоял в:

изгнании России из Европы;

самоубийстве "русского мира" в Украине;

самодискредитации и уничтожении собственной же армии;

экономической изоляции России.

"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России" , - добавляет советник главы Офиса президента.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львово-Беловой.