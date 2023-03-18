Глава МИД Эстонии призвал изгнать российский персонал из Совета Европы

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал Совет Европы уволить граждан РФ, которые все еще работают в организации, сообщает Европейская правда.

Соответствующее письмо к руководству СЕ он опубликовал в своем Twitter.

Рейнсалу обратился к генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, а также действующему президенту Комитета министров СЕ, министру иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфдоттир и выразил свои опасения по поводу того, что в Совете Европы до сих пор много сотрудников-граждан России.

Урмас Рейнсалу приветствовал уже начатые дискуссии по этому поводу и вновь подчеркнул, что считает неприемлемым ситуацию, что граждане России продолжают работать в организации после исключения РФ из нее, а Москва продолжает агрессию против Украины и демонстрирует полное пренебрежение к международному праву.

"Это дискредитирует организацию, которая создавалась для продвижения наших общих ценностей - прав человека, демократии и верховенства права в Европе. Также нельзя недооценивать риск внешнего давления на таких сотрудников. Поэтому нужны дополнительные шаги, чтобы сохранить доверие к Совету Европы" , - отмечает он.

Урмас Рейнсалу призывает активизировать обсуждение и считать вопрос неотложным.

"Нельзя допустить, чтобы эта проблема дискредитировала саммит лидеров государств и правительств Совета Европы, который будет проходить 16-17 мая. Лидеры должны иметь возможность сосредоточиться на будущем организации и конкретных шагах для улучшения защиты прав человека на всем нашем континенте" , - отметил министр иностранных дел Эстонии.

Напомним, в марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение об изгнании РФ из организации. Перед этим Россия, поняв, что не избежит исключения, подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

Через год после этого в СЕ заявили, что не сожалеют о решении.

В то же время, из 120 россиян, которые работали в Совете Европы, около 90 до сих пор сохраняют свои должности - прежде всего те, кто имеет двойное гражданство. В СМИ звучали предположения, что программу Совета Европы по противодействию отмыванию денег возглавляет сын генерала российской разведки.