Зеленский ввел санкции против президента Сирии Асада

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против сирийского лидера Башара Асада, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит указ Зеленского.

Санкции против Асада будут действовать 10 лет.

Этим блокируются активы Асада, если они есть в Украине, запрещены любые торговые операции и тому подобное.

Кроме президента, санкции введены против 70-летнего премьера Сирии Хусейна Арнуса и министра иностранных дел Фейсала аль-Микдада.

Всего в новом санкционном списке 300 человек, среди которых эти трое сирийцев, россияне и один украинец (Слоболинский Виктор из Крыма, имеет также и российское гражданство).

В другом приложении под санкции попало 141 юридическое лицо, в том числе два из оккупированного Крыма - Автономная некоммерческая организация "Институт морского приборостроения и робототехники" и "Евпаторийский авиационный ремонтный завод".