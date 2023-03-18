Епифаний рассказал, как будет проходить служба в Киево-Печерской лавре

О закрытии монастыря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре речь не идет, а языком богослужений будет древний славянский и украинский, сообщает Новое время.

Об этом заявил митрополит ПЦУ Епифаний в своем обращении.

"Ни в коем случае речь не идет о закрытии этого монастыря, прекращении в нем молитвы, богослужений, монашеской жизни. Сравнение нынешних событий с прошлыми гонениями коммунистической власти на церковь в целом и двукратным закрытием монастыря, в частности, является безосновательной манипуляцией" , — высказался Епфианий.

Он отметил, что все, «кто живет по требованиям канонов и Томоса, отвергнет беззаконные власти Москвы», смогут продолжить служение в Лавре. При этом он призвал ее братию содействовать процессу освобождения от «московского ига».

"Московская духовная власть в Украине неканоническая, и все видят, как Кремль использует ее против украинского народа. Лавра не должна быть инструментом борьбы против Украины, а наоборот — местом молитвы, благочестивой монашеской жизни в духе отцов и подвижников прошлого, местом, которое будет духовно вдохновлять наших сограждан в эти трудные времена" , — отметил он.

Глава ПЦУ добавил, что относится с уважением к традициям жизни Лавры, ее богослужебным особенностям, и к отцам и братьям, кто не разделяет идеологию «русского мира».

"Открывая монастырь в составе Поместной церкви, наш Священный синод обратился к правительству с просьбой предоставить в Лавре помещение для монашеской жизни и богослужений. Эта просьба остается актуальной, и мы будем настаивать на том, чтобы монашеская жизнь, возможность для ежедневной молитвы и богослужений должным образом обеспечены" , — сказал Епифаний.

Министерство культуры и информполитики Украины 10 марта заявило, что УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. В УПЦ МП в ответ заявили о «ультиматуме чиновников Минкульта» и о том, что у их требований нет юридических оснований.

По данным LB.ua, Государственная аудиторская служба Украины после проверки в Лавре обнаружила незаконную передачу в пользование памятниками культурного наследия и 36 незаконных новостроек.

С 1 января заповедник Киево-Печерская лавра прекратил соглашения с УПЦ МП об аренде Успенского собора и Трапезной церкви на территории Верхней Лавры. 7 января впервые в истории предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.﻿