Лидер Китая в российских СМИ озвучил мнение о войне в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин накануне визита в Россию рассказал об отношении к ситуации в Украине в статье "Российской газете", сообщает Украинская правда.

"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам.

Озвученный мною ряд видений является основным принципом Китая при украинском урегулировании. Речь идет, в частности, о необходимости придерживаться целей и принципов Устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.

Опубликованная недавно "Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса" с учетом рациональных беспокойств всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса.

Документ является конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений.

Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и общей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе" , - говорится в статье.

Кроме того, Си Цзиньпин не обошел тему отношений Китая и России.

В его статье отмечается: "За 70 с лишним лет китайско-российские отношения прошли весьма непростой путь. Оглядываясь на прошлое, мы глубоко осознаем, что сегодняшний уровень китайско-российских отношений дался нелегко, следует бережно сохранять неувядающую дружбу между Китаем и Россией".

Также китайский лидер указывает, что:

российско-китайские связи постоянно набирают новую силу и служат эталоном межгосударственных отношений нового типа.

нынешний визит в Россию направлен на укрепление дружбы и мира, готов вместе с Путиным наметить новые планы для развития российско-китайских отношений.

Напомним, президент РФ Владимир Путин накануне визита лидера Китая Си Цзиньпина в Россию заявил, что страна-агрессор якобы готова к "политико-дипломатическому урегулированию" начатой ею захватнической войны против Украины.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию запланирован на 20-22 марта.