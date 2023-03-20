ISW: Наступление РФ на Донбассе достигает кульминации
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что наступление России на Донбассе может приближаться к кульминации, а Украина имеет возможности перехватить инициативу и начать контрнаступление, сообщает Украинская правда.
Аналитики отмечают, что темпы российских наступательных операций по всей территории военных действий замедлились за последние недели, что свидетельствует о том, что весеннее наступление России на Донбассе может приближаться к кульминации.
Также они указывают на то, что ВСУ, вероятно, провели локальную контратаку к юго-западу от Бахмута на фоне обострения обсуждений в России возможного украинского контрнаступления в районе Бахмута. И эти обсуждения свидетельствуют о том, что "российские источники все больше не уверены в способности российских военных удержать инициативу вокруг Бахмута".
Кроме того, украинские военные продолжают указывать на то, что массовые потери российских войск в районе Угледара серьезно ослабляют российский наступательный потенциал в Донецкой области, - говорится в обзоре Института изучения войны.
Эксперты указывают: "Специальное восстановление существующих подразделений для развертывания под Угледаром, а также очевидное создание подбригадных эшелонированных специальных формирований, свидетельствует о том, что боевые возможности России на западе Донецкой области значительно ухудшились".
Учитывая тенденции боевых действий, по мнению специалистов, "Украина имеет все возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критически важных участках нынешней линии фронта".
Основные выводы от ISW о ходе боевых действий 19 марта:
- Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Оккупанты, вероятно, добились незначительных успехов вблизи Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) на фоне продолжения наступательных операций в Бахмуте и его окрестностях.
- Также они продолжали наступательные операции в окрестностях Донецка и, возможно, продвинулись в направлении села Бердичи к северо-западу от Авдеевки.
- Кроме того, российские войска продолжали возводить оборонительные укрепления по всей южной Украине.
- В оккупированной Херсонской области неизвестные убили гуляйтера, так называемого командира взвода патрульной службы российского оккупационного Министерства внутренних дел, взорвав его автомобиль. Украинские СМИ высказали предположение, что нападение могло быть партизанской атакой или результатом российских междоусобиц.