В ISW объяснили, зачем Путин посетил Мариуполь

Визит президента России Владимира Путина в оккупированный Мариуполь, должен показать его "лидером", участвующим в военных действиях, и ответить МКС на ордер на арест за военное преступление﻿. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Деловая столица.

"Путин использовал свой первый визит в оккупированную часть Украины, чтобы показать себя как лидера, который участвует в военных действиях, на фоне бурной реакции в российском националистическом информационном пространстве из-за опасений относительно возможного будущего украинского контрнаступления на юге Украины" , — считают в ведомстве.

По мнению экспертов, Путин решил посетить Мариуполь, поскольку этот город располагается далеко от линии фронта, где российские войска и оккупационные чиновники уже ввели жесткие меры безопасности.

Он также намеревался ответить на ордер Международного уголовного суда на его арест за причастность к военным преступлениям, связанным с депортацией украинских детей, по меньшей мере 1000 из которых российские чиновники депортировали только из Мариуполя.

Российский президент, вероятно, пытался представить свою роль в депортации детей и разрушении Мариуполя как "не подпадающую под юрисдикцию" международного сообщества, а себя — как находящегося в безопасности от украинских военных.