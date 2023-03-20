Разведка Британии: Ситуация с обороной Авдеевки схожа с Бахмутом
Британская разведка отметила тактическое сходство ситуации, которая складывается под Авдеевкой, с продолжающейся обороной Бахмута. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 20 марта, сообщает Европейская правда.
Аналитики разведки отмечают, что тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута - украинские военные продолжают организованную оборону города, но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с флангов.
"За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов", - отмечается в обзоре.
По информации разведки, под Авдеевкой в боевых действиях с российской стороны задействован преимущественно 1-й армейский корпус марионеточной "ДНР", для многих из них это хорошо знакомая местность. Сама Авдеевка сильно разрушена.
"Территория Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будет рассматриваться как особенно удобное для ведения обороны место в дальнейших боевых действиях", - добавляют в обзоре.