Разведка Британии: Ситуация с обороной Авдеевки схожа с Бахмутом

Британская разведка отметила тактическое сходство ситуации, которая складывается под Авдеевкой, с продолжающейся обороной Бахмута.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании за 20 марта, сообщает Европейская правда.

Аналитики разведки отмечают, что тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута - украинские военные продолжают организованную оборону города, но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с флангов.

"За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов" , - отмечается в обзоре.

По информации разведки, под Авдеевкой в боевых действиях с российской стороны задействован преимущественно 1-й армейский корпус марионеточной "ДНР", для многих из них это хорошо знакомая местность. Сама Авдеевка сильно разрушена.