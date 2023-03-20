Суд решил конфисковать долю Ротенбергов в Ocean Plaza

Высший антикоррупционный суд удовлетворил﻿ иск Министерства юстиции и постановил конфисковать доли россиян, в частности - Аркадия Ротенберга и его сына Игоря, в столичном ТРЦ Ocean Plaza.

ВАКС постановил применить к ряду граждан РФ закон Украины "О санкциях" в части взыскания в доход государства активов подсанкционных лиц. А именно, речь идет об Аркадии Ротенберге, его сыне Игоре Ротенберге, а также российских бизнесменов Александра Пономаренко и Александра Скоробагатько.

Владельцем Ocean Plaza является ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", которым через ООО "Авангард-виларти" владеет кипрская Ocean Plaza Ltd.

По решению суда, в доход государства будут взысканы контролируемые ими доли в 100% уставного капитала ООО "Авангард Виларти" и, соответственно, 66,65% уставного капитала ООО "ИС Лыбидь", право на которую зарегистрировано за "Авангард Виларти".

Таким образом, в доход государства будут взысканы две трети акций Ocean Plaza, которые до сих пор принадлежали российским олигархам. Остальные акции контролируется украинским девелопером UDP Holdings Limited бизнесмена Андрея Иванова.

Напоминаем, 10 мая Печерский райсуд Киева арестовал здание торгово-развлекательного центра Ocean Plaza. Хотя 2 августа тот же суд отменил свое решение, через несколько дней под арестом оказались корпоративные права компаний-владельцев ТРЦ, которые передали Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).

3 марта в Высшем антикоррупционном суде Украины (ВАКС) зарегистрировано исковое заявление Министерства юстиции Украины к Аркадию Ротенбергу и его сыну о применении конфискационной санкции.