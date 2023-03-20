Данилов пояснил, как осуществить мирный план Китая

Cекретарь СНБО Алексей Данилов убежден﻿, что для реализации "мирного плана" Китая относительно войны в Украине, Россия должна либо капитулировать, либо вывести свои войска с территории страны.

"Формула успешной реализации "мирного плана" Китая. Пункт первый и главный - капитуляция или вывод российских оккупационных войск с території???????? согласно норм международного права, Устава ООН. С целью восстановления суверенитета, независимости и территориальной целостности" , - написал Данилов.

20 - 22 марта Си Цзиньпин марта посещает Россию с государственным визитом, который станет его первой зарубежной поездкой после переизбрания на пост главы государства на третий срок.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщило, что глава КНР после визита в Москву может позвонить президенту Владимиру Зеленскому.