Резервы в энергосистеме выросли, но отключения возможны - Минэнерго

В понедельник генерация электроэнергии продолжает полностью обеспечивать потребности потребителей, однако в двух областях возможны отключения света из-за ремонтов сетевой инфраструктуры. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас генерация имеет необходимые объемы мощности для полного обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Благодаря завершению ряда плановых ремонтов на энергоблоках ТЭС выросли доступные резервы мощности.

В то же время на Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры.

Кроме того, отметили в Минэнерго, в последние дни восстановлено электроснабжение около 15 тысячам абонентов Донецкой области в пострадавших от вражеских обстрелов районах.