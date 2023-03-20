Рада уволила трех министров

Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров – министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации, сообщает Украинская правда.

В частности, Рада поддержала отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки.

Также депутаты проголосовали за увольнение Павла Рябикина с должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Кроме того, парламент поддержал отставку вице-премьер-министра Украины – министра цифровой трансформации Михаила Федорова.