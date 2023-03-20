Боеприпасы для Украины. Министры стран ЕС достигли прогресса, - СМИ
Министры иностранных дел стран Европейского союза достигли прогресса по соглашению о совместной закупке боеприпасов для Украины. Об этом, со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Белый дым: соглашение между министрами иностранных дел ЕС по плану боеприпасов для Украины", - отметил он.
Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС должны подписать план поставок боеприпасов для Украины. Соглашение предусматривает совместную закупку одного миллиона боеприпасов в течении год.
Также в ЕС обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для Украины.
Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал одобрить соглашение по поставке боеприпасов украинским военным.