Боеприпасы для Украины. Министры стран ЕС достигли прогресса, - СМИ

Министры иностранных дел стран Европейского союза достигли прогресса по соглашению о совместной закупке боеприпасов для Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Белый дым: соглашение между министрами иностранных дел ЕС по плану боеприпасов для Украины" , - отметил он.

Напомним, сегодня министры иностранных дел стран ЕС должны подписать план поставок боеприпасов для Украины. Соглашение предусматривает совместную закупку одного миллиона боеприпасов в течении год.

Также в ЕС обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для Украины.

Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал одобрить соглашение по поставке боеприпасов украинским военным.