ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины

Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Предложила членам ЕС совместно закупить миллион снарядов для Украины. Рада, что министры иностранных дел и обороны блока одобрили эту инициативу" , - написала премьер Эстонии.

Каллас отметила, что это решение поможет наращивать европейскую оборонную промышленность и повышать безопасность.

К тому же Боррель отметил, что 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

"Мы делаем ключевой шаг к выполнению наших обещаний по обеспечению Украины большим количеством артиллерийских боеприпасов" , - добавил он.

Отметим, что Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.

К тому же в ЕС также обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.