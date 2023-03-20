ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины
Министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщили премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Предложила членам ЕС совместно закупить миллион снарядов для Украины. Рада, что министры иностранных дел и обороны блока одобрили эту инициативу", - написала премьер Эстонии.
Каллас отметила, что это решение поможет наращивать европейскую оборонную промышленность и повышать безопасность.
К тому же Боррель отметил, что 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.
"Мы делаем ключевой шаг к выполнению наших обещаний по обеспечению Украины большим количеством артиллерийских боеприпасов", - добавил он.
Отметим, что Венгрия заявила, что не будет участвовать в совместном финансировании ЕС закупки боеприпасов для передачи их Украине.
К тому же в ЕС также обсуждают выделение 500 млн евро на производство снарядов для нужд Украины.