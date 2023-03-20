В Раду подали кандидатуры трех новых министров
Сегодня, 20 марта, в Верховную раду поступили представления о назначении новых глав трех министерств, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.
По его словам, премьер Денис Шмыгаль предложил Раде назначить:
- Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины;
- Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины;
- Александра Камишина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
Напомним, ранее стало известно, что Рада сегодня, 20 марта, поддержала увольнение Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки.
Также мы писали, что в отставку отправили и министров Федорова и Рябикина.