В Раду подали кандидатуры трех новых министров

Сегодня, 20 марта, в Верховную раду поступили представления о назначении новых глав трех министерств, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

По его словам, премьер Денис Шмыгаль предложил Раде назначить:

Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Украины;

Оксена Лисового на должность министра образования и науки Украины;

Александра Камишина на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Напомним, ранее стало известно, что Рада сегодня, 20 марта, поддержала увольнение Сергея Шкарлета с должности главы Министерства образования и науки.

Также мы писали, что в отставку отправили и министров Федорова и Рябикина.