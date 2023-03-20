Bloomberg: Страны G7 отложили пересмотр потолков цен на нефть из РФ

Страны G7 вряд ли пересмотрят ограничение цены на российскую нефть в течение недели. Заметим, что в настоящее время российская нефть продается значительно ниже текущего порога в 60 долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, странам ЕС было доложено о том, что ответственная за установление и изменение лимита цен G7 не заинтересована в изменении ценовых уровней на данном этапе.

Вероятнее всего, переговоры между Еврокомиссией и G7 будут продолжены уже после саммита лидеров ЕС, который состоится на этой неделе в Брюсселе.

Напомним, что ранее G7 согласилась пересмотреть уровень цен в середине марта. При этом данные отчета Международного энергетического агентства свидетельствуют о том, что в феврале российская нефть и нефтепродукты продавались по значительно ниже максимальной цены.

Так, средняя экспортная цена российской нефти составляла 52,48 доллара за баррель, это цена без учета расходов по доставке и страхованию.

К слову, западные официальные лица согласились пересмотреть уровень 60 долларов за баррель для ограничения цены в марте, а Польша и страны Балтии неоднократно настаивали на ограничении ниже 60 долларов за баррель.

Напомним, ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявлял, что в марте Евросоюзу необходимо вдвое снизить действующий лимит цен на российскую нефть.