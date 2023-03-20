В Генштабе рассказали о ситуации в Бахмуте

В Бахмуте Донецкой области продолжаются позиционные бои и российские оккупанты постоянно обстреливают город, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 20 марта.

В течение суток противник нанес 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершил 7 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток враг совершил обстрелы районов н.п. Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфино, Александровка и Поповка Сумской области; Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, а также Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двуречная, Западное, Каменка и Красное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области, а также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Миньковка, Васюковка, Железнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении н.п. Бердичи, Авдеевка и Северное. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районам ряда населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Берегово Херсонской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.