В МИД Украины ответили на шантаж Путина касательно "зернового соглашения"

РФ не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу, а озвученная российским диктатором Владимиром Путиным статистика по экспорту продовольствия не соответствует действительности, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Россия не оставляет попыток взорвать Черноморскую зерновую инициативу" , - говорится в заявлении.

Николенко отметил, что с 1 августа 2022 года Украина экспортировала через зерновой коридор 25,1 млн тонн сельскохозяйственной продукции в 45 стран мира:

Африка - 2,9 млн тонн (11,6%);

Азия - 12,1 млн тонн (48,2%);

Европа - 10,1 млн тонн (40,2%).

"России также хорошо известно, что часть закупленных "сытыми странами" Европы украинских зерновых отправляется как гуманитарный реэкспорт в Африку и Азию. Поэтому реальная статистика экспорта на Африканский континент даже выше, чем 11,6%. Уже не говоря о том, что почти 50 % продукции идет на поддержку азиатских стран" , - пояснил спикер МИД.

Он добавил, что Черноморская зерновая инициатива доказала свою эффективность, мировые цены на продовольствие стабилизировались, а "зерновой коридор" спасает миллионы людей в мире от недоедания и голода. Николенко заявил, что международное сообщество, прежде всего страны Африки и Азии, не должно позволить РФ использовать продовольствие как оружие. Украина продолжит добросовестно придерживаться своих обязательств как одного из гарантов глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин продолжает шантажировать и винить Украину по вопросу экспорта продовольствия. Он угрожает выйти из "зернового соглашения".

Недавно министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что "зерновое соглашение" продлили на 120 дней.

Однако Россия утверждает, что якобы давала согласие на продление соглашения всего на 60 дней.

Сегодня МИД РФ опубликовал перечень требований по "зерновому соглашению" и грозится выйти из соглашения, если их не будут выполнять.