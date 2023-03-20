Блинкен: Мир не должны обмануть "мирные предложения" Китая по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник скептически прокомментировал "мирные предложения" Китая для решения полномасштабной войны в Украине, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания времени", чтобы помочь России, сообщает Европейская правда.

Об этом говорят слова Блинкена во время пресс-конференции, цитирует агентство AFP.

"Мир не должен обмануть любой тактический шаг России по "замораживанию" войны на собственных условиях, который поддержит Китай или любая другая страна" , - сказал государственный секретарь США.

Он добавил, что США приветствуют любые дипломатические шаги, направленные на "справедливый и прочный мир", но выразил сомнения в том, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины.

"Любой план, который не ставит на первое место этот важный принцип, в лучшем случае является тактикой затягивания времени или просто пытается способствовать несправедливому результату. Это не конструктивная дипломатия" , - считает Блинкен.

Как подчеркнул государственный секретарь США, "призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывод российских войск с территории Украины, фактически означает поддержку признания российских завоеваний".

Отдельно Блинкен поддержал позицию президента Владимира Зеленского, который требует вывода российских войск из Украины.

"Если Китай привержен поддержке прекращения войны на основе принципов Устава ООН, как это предусмотрено в первом пункте его плана, он может взаимодействовать с президентом Зеленским и Украиной на этой основе и использовать свое влияние, чтобы заставить Москву отвести свои войска" , - сказал он.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта.

По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.