Шмыгаль: Правительство создаст координационный штаб для помощи переселенцам

Кабинет министров и Верховная Рада планируют создать координационный штаб для решения проблем внутренне перемещенных лиц, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, в понедельник в Кабмине прошло совещание, на котором обсудили жилье, трудоустройство и помощь от государства для ВПЛ. В нем приняли участие вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук, министр соцполитики Оксана Жолнович и народные депутаты.

"Рассмотрели проблемные вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются ВПЛ, и варианты их оперативного решения. Для этого будет создан координационный штаб с участием чиновников и парламентариев. Также должны комплексно привлечь к работе с ВПЛ областные администрации на уровне заместителей председателей".

Шмыгаль сообщил, что в этом году приоритетным для правительства также является восстановление уничтоженного Россией жилья.