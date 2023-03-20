СМИ: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно издания Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом, со ссылкой на информированных собеседников сообщает агентство Bloomberg.

Из-за вето Будапешта заявление от своего имени опубликовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в котором решение Международного уголовного суда он "принял к сведению".

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине" , - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером.

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.

Ожидается, что ордер на арест президента РФ будет фигурировать и в выводах заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта. В проекте выводов, которые цитирует Bloomberg, используется подобная заявлению Борреля формулировка.

По словам источников агентства, лидеры некоторых государств могут настаивать на более жестких формулировках относительно решения Международного уголовного суда.

Напомним, в пятницу Международный уголовный суд выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.