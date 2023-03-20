В оккупированном Джанкое на севере Крыма прогремела серия взрывов
В Джанкое на севере аннексированного Россией Крыма вечером 20 марта прогремели взрывы, возможно оккупанты сбили беспилотник, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Крым Реалии, крымские Telegram-каналы.
Жители Джанкоя сообщили о громком взрыве и позже о повторных взрывах.
В чатах телеграм-каналов из Джанкоя местные жители предполагают, что вероятнее всего был сбит беспилотник.
В частности, в "Типичный Джанкой" опубликована "предварительная информация", что был сбит беспилотник, но она пока не подтверждена.
Российские власти и военные ситуацию пока не комментируют.
Тем временем в Джанкое после серии взрывов частично пропал свет.
Российские и крымские Телеграм-каналы опубликовали видео, на которых, предположительно, слышны звуки взрывов и стрельба в Джанкое.