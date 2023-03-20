Зеленский поблагодарил ЕС и США за поставку вооружения Украине

Президент Владимир Зеленский обратился к западным партнерам и поблагодарил их за помощь Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит вечернее обращение Зеленского.

Зеленский напомнил, что европейские партнеры согласовали общий план по ускорению поставок снарядов для украинской артиллерии.

"Вес этого решения - 2 миллиарда евро. Предусмотрены как неотложные поставки, так и производство боеприпасов. Это стратегический шаг. То, что придает уверенности в нашем единстве, в неизменности движения к победе над государством-террористом. Спасибо всем нашим партнерам в Европе! Всем , кто действительно заинтересован в том, чтобы Европа была сильной и свободной" , - сказал Зеленский.

Кроме того, президент обратился в Соединенные Штаты, которые согласовали выдачу военной помощи в объеме на 350 миллионов долларов.

"Это ракеты для "Хаймарсов", артиллерийские и другие боеприпасы - все, что действительно необходимо, чтобы поддержать наших воинов. Спасибо Президенту Байдену, Конгрессу и всем американцам" , - подчеркнул президент.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина и ее военные героически отстаивают свои территории и показывают всему миру, что армия России перестает быть глобальной угрозой.

Соединенные Штаты Америки окажут Украине военную помощь на 350 миллионов долларов. В пакет вошли боеприпасы и не только.