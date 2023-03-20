В разведке не исключили, что в Мариуполь приезжал двойник Путина

Уверенности в том, что в оккупированный Мариуполь Донецкой области приезжал президент России Владимир Путин, нет, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Почему вы уверены, что это был именно Владимир Путин в Мариуполе? У нас нет никаких доказательств того, что этот человек был Владимиром Путиным. Мужчина, похожий на Путина, действительно зафиксирован на этих кадрах. Сейчас в разных экспертных средах ведутся дискуссии, жив ли вообще сам Путин" , – подчеркнул он.

Юсов также добавил, что настоящего Путина можно увидеть за очень длинным столом или на огромном расстоянии от людей.

"У него дрожит одна рука. И многие другие уже характерные признаки, среди которых нет гуляния по вечернему Мариуполю, общения с жителями во дворах. Это хорошая режиссура" , – обратил внимание представитель ГУР.

По мнению Юсова, сейчас не имеет значения, жив российский диктатор или нет, ведь в России есть "коллективный Путин".

19 марта российские пропагандисты заявили, что президент РФ Владимир Путин якобы посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области.

В Институте изучения войны (ISW) заявили, что визит Путина в Мариуполь должен был показать его "лидером", участвующим в военных действиях, и ответить МУС на ордер на арест за военное преступление. По мнению представителя Совбеза США Джона Кирби, Путин мог увидеть в Мариуполе плохое состояние российской армии.

На видео разговора Путина с жителями Мариуполя слышны крики женщины:

"Это все неправда, это все напоказ".