ISW: РФ пытается достичь успехов на фронте перед потерей инициативы

Аналитики Института изучения войны (ISW) заметили, что российские воины увеличили темп операций и активизировались, чтобы достичь незначительных успехов перед тем, как они потеряют инициативу на поле боя, сообщает Украинская правда.

В отчете института говорится о том, что российские войска достигли незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

По состоянию на 20 марта российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым.

ISW сообщал, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к значительным потерям и, вероятно, является ошибочной попыткой отвлечь украинские силы от других участков фронта.

В то же время аналитики ISW не заметили, чтобы российские войска сосредотачивали значительную боевую силу в окрестностях Донецка, и маловероятно, что оккупанты смогут выдержать этот временно увеличенный темп.

По оценкам ISW, общее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские войска могут активизировать усилия, чтобы достичь даже незначительных успехов, прежде чем потеряют инициативу на фронте в Украине.

"Остается вероятным, что российское наступление может заставить Украину отступить из Бахмута и/или Авдеевки, хотя пока это не кажется вероятным" , - сообщают эксперты.

В институте напоминают, что президент Китая Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве 20 марта и предложил более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, к которому, вероятно, стремился Путин.

По мнению специалистов, отказ Си от открытого присоединения Китая к России в предполагаемом Путиным геополитическом конфликте с Западом является заметным отходом от задекларированного Китаем "партнерства без ограничений" с Россией, что предшествовало началу российского вторжения в Украину.

Также они утверждают: риторика Си свидетельствует о том, что он не склонен оказывать России полную экономическую и политическую поддержку, необходимую РФ для преодоления неудач в Украине.

Основные выводы о войне в Украине за 20 декабря от ISW: