Премьер Японии отправился в Украину с неанонсированным визитом, – СМИ
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отправился из Индии в Украину с неанонсированным визитом. Об этом говорится в сообщении NHK, сообщает Деловая столица.
По данным издания, Кисида во вторник отправляется в Украину с "неожиданным визитом". Представители правительства и правящей партии говорят, что Кисида уже вылетел из Индии в Украину.
Ожидается, что премьер-министр Японии прибудет в Украину во вторник для переговоров на высшем уровне с президентом Украины Владимиром Зеленским.
20 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство Японии планирует предоставить Украине дополнительные $5,5 млрд помощи на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры.