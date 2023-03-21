Венгрия подтвердила блокирование заявления ЕС об ордере на арест Путина

Венгерское правительство подтвердило, что глава МИД Петер Сийярто заблокировал совместное заявление стран-членов Евросоюза относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.﻿ Это следует из правительственного комментария, предоставленного изданию Index, сообщает Украинская правда.

Издание получило ответ от правительства о том, что Будапешт не накладывал вето на ордер на арест Путина, а "лишь выступил против резолюции, которую Жозеп Боррель хотел выдать от имени всех стран-членов ЕС".

"Министр иностранных дел Петер Сийярто выразил протест против этого" , – говорится в комментарии.

Венгерское правительство придерживалось позиции, что Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех стран-членов союза.

В понедельник Bloomberg сообщил, что Венгрия заблокировала совместное заявление и поэтому Боррель опубликовал заявление от своего имени, в котором решение Международного уголовного суда он "принял к сведению".

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.