Генштаб: ВСУ уничтожили еще 960 солдат РФ, 15 танков и 7 БПЛА
Согласно данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 960 оккупантов, 15 вражеских танков, 7 БПЛА и другую технику врага.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 166570 (+960) человек ликвидировано,
- танков – 3552 (+15) ед,
- боевых бронированных машин - 6879 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 2586 (+9) ед,
- РСЗО – 507 (+0) ед,
- средств ПВО – 270 (+0) ед,
- самолетов – 305 (+0) ед,
- вертолетов – 290 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),
- крылатых ракет – 907 (+0),
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5428 (+12) ед,
- специальной техники – 266 (+1).
"Данные уточняются", – говорится в сообщении штаба.