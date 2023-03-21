ГУР: В России не прекращается скрытая мобилизация

На фоне полномасштабной войны в Украине Россия проводит скрытую мобилизацию и подготовку к дальнейшим мобилизационным мероприятиям. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает Суспільне.

"Если говорить о ситуации в армии, то тот факт, что скрытая мобилизация в России продолжается и ведется подготовка к дальнейшим мобилизационным мероприятиям, свидетельствует о том, что даже проведенной мобилизации недостаточно, армия не является эффективной, не является обеспеченной, должным образом обученной, об этом говорят огромные потери на поле боя" , - заявил представитель ГУР.

По словам Юсова, моральное состояние частично мобилизованных очень низкое, о чем свидетельствуют многочисленные аудиоперехваты с "паническими настроениями" российских военных на передовой.

"Они видят работу своих же "заградительных отрядов", видят некомпетентность своего командования и видят огромные потери людей вокруг себя. Ни о каких идейных составляющих или доверии пропаганде Соловьева и Скабеевой речь точно не идет" , – сказал представитель ГУР.

Юсов убежден, если бы не заградительные отряды, то большинство российских мобилизованных попытались бы убежать с поля боя.