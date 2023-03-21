Сырский: Оборона Бахмута продолжается, идут интенсивные бои

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что на бахмутском направлении продолжаются интенсивные бои, оккупанты пытаются продвинуться к центру Бахмута, но силы обороны не дают им этого сделать, сообщает Украинская правда.

"Оборона Бахмута продолжается. Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск идут интенсивные боевые действия.

На Бахмутском направлении постоянно уничтожается вражеская техника, живая сила противника и вражеские склады" , - сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ.

По словам Сырского, штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окраин к центру города, но Силы обороны работают и уничтожают их круглосуточно.

Он также сообщил, что артиллерия 24-й бригады им. Короля Даниила наносит мощные удары по позициям врага. А десантники 80-й бригады сдерживают штурмы противника, не давая ему продвинуться вперед.

