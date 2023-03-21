Верховная Рада назначила двух министров и вице-премьера

Верховная Рада назначила Оксена Лисового на должность министра образования и науки, сообщает Украинская правда.

Кандидатуру Лисового на пленарном заседании 21 марта поддержали 313 народных депутатов.

Рада назначила также вице-премьера по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министра цифровой трансформации Михаила Федорова - 311 голосами.

Камышин Александр назначен министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. "За" - 312 голосов.