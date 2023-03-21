Рада ввела экзамены по языку и истории для получения гражданства

Верховная рада приняла закон об условиях принятия в гражданство Украины. Документ во втором чтении поддержал 281 народный депутат, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Законопроектом № 7606 вводится как условие принятия в гражданство сдача экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком.

Закон вводит обязательство в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представление документов о сдаче таких экзаменов.

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров внес в Раду законопроект об установлении дополнительных условий для принятия в гражданство Украины.