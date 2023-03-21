В Кремле были не готовы к ордеру МУС на арест Путина - СМИ

Кремль оказался не готов к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест президента страны-агрессора Владимира Путина, прежде всего это касается ограничения его передвижения по странам мира.﻿﻿ Об этом, со ссылкой на издание "Meduza", сообщает Украинская правда.

"Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" президента в новых условиях" , - сообщает издание.

Сообщается, что в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".

Но, по словам собеседников издания, для этого нужны зарубежные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МУС.

Кроме того, указывают источники, даже некоторые страны СНГ перестают быть безопасным пространством для Путина. В частности, Таджикистаном ратифицирован Римский статут.

По оценке собеседников издания, поездки Путина были очень важны, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного мира".

"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды (Путина) сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится - нельзя постоянно приглашать всех к себе" , - отметил один из источников.

Сложности с зарубежными визитами Путина уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли к сведению" ордер МУС.

Одновременно в Администрации Путина предполагают возможность расширения списка российских чиновников, на которых будет выдан ордер на арест. В него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей из оккупированной Украины. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь: