В Кремле были не готовы к ордеру МУС на арест Путина - СМИ
Кремль оказался не готов к выдаче ордера Международным уголовным судом на арест президента страны-агрессора Владимира Путина, прежде всего это касается ограничения его передвижения по странам мира. Об этом, со ссылкой на издание "Meduza", сообщает Украинская правда.
"Теоретически президента РФ могут задержать по гаагскому ордеру в 123 странах. Источники, близкие к АП, отмечают, что пока в Кремле не совсем понимают, как можно "обеспечить безопасность" президента в новых условиях", - сообщает издание.
Сообщается, что в 2023 году Кремль планировал продвигать образ Путина как "борца с Западом", "защитника стран Латинской Америки и Африки от колониального угнетения" и "одного из главных лидеров многополярного мира".
Но, по словам собеседников издания, для этого нужны зарубежные поездки, в которых Путин теперь ограничен из-за решения МУС.
Кроме того, указывают источники, даже некоторые страны СНГ перестают быть безопасным пространством для Путина. В частности, Таджикистаном ратифицирован Римский статут.
По оценке собеседников издания, поездки Путина были очень важны, в том числе для внутрироссийской пропаганды, которая, опираясь на новости об этих визитах, могла рассказать гражданам, что "у России друзей все равно больше, чем недоброжелателей" и страна остается "одним из столпов многополярного мира".
"Ограничения зарубежных визитов будут работать в противоположную сторону. До ордера выезды (Путина) сочетались с поездками лидеров зарубежных стран в Москву. Теперь поддержать такую же частоту встреч не получится - нельзя постоянно приглашать всех к себе", - отметил один из источников.
Сложности с зарубежными визитами Путина уже начались: в августе 2023 года в Южно-африканской республике (ЮАР) должен состояться очередной саммит стран БРИКС, но власти этой страны 20 марта заявили, что уже "приняли к сведению" ордер МУС.
Одновременно в Администрации Путина предполагают возможность расширения списка российских чиновников, на которых будет выдан ордер на арест. В него могут войти губернаторы регионов, где принимают детей из оккупированной Украины. Однако, по оценке Кремля, это никак не повлияет на их жизнь:
"По факту госслужащие и так, можно сказать, не выезжают за границу (во время войны)", - отмечают источники.