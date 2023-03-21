Зеленский провел очередное заседание Ставки: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский во вторник 21 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента.

Сообщается, что участники заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в пределах зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

Руководитель разведки проинформировал присутствующих о вероятных действиях противника в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

Сообщается, что отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращения ее утечки.