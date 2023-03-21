Столтенберг: Китай должен начать понимать Украину и связаться лично с Зеленским

В НАТО считают, что Китаю следует понимать украинскую сторону в борьбе с российской агрессией. Также официальный Пекин должен лично связаться с президентом Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе.

"Китаю нужно начать понимать украинскую сторону конфликта и связаться лично с президентом Зеленским" , - заявил Столтенберг, комментируя вопрос касательно переговоров Си Цзиньпиня и Путина в Москве.

Генсек НАТО предостерег, что Китай не должен поставлять вооружение России, поскольку это будет поддержкой необоснованной агрессии и только затянет конфликт.

"Мы видим, как Китай и Россия становятся более близкими - в экономическом, военном и других планах. Встреча в Москве - часть намеченного пути по сближению и укреплению связей между этими странами" , - добавил Столтенберг.

Напомним, что сейчас лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом в Москве, но в СМИ появилась информация, что после он может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Добавим, что сам Зеленский на большой пресс-конференции заявил, что хотел бы лично переговорить с лидером Китая.