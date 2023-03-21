Путин: Россия готова перейти в международной торговле на китайский юань
Россия готова перейти в международной торговле на китайский юань, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в расширенном формате с председателем КНР Си Цзиньпином со ссылкой на "Коммерсант".
"Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки. Уверен, эти формы расчетов в юанях будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах",— сказал он.
Отметим, в 2016 году Международный валютный фонд признал китайский юань международной резервной валютой. В то же время юань не является свободно конвертируемой денежной единицей.
Напомним, в понедельник, 20 марта, президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в Москве войну РФ против Украины и необходимость "разрешения конфликтов путем диалога".