Шуляк прокомментировала увеличение расходов бюджета на 518 млрд гривен

Рекордное увеличение госбюджета на нужды обороны на 518 млрд грн, которое сегодня утвердил парламент, позволит усилить украинскую армию и приблизить нашу победу, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк после голосования.

"Это беспрецедентное решение для Украины, мы еще никогда не увеличивали расходы на столь крупную сумму для оборонных нужд. Но это вполне оправдано ходом боевых действий и намерениями украинского народа победить российского агрессора и защитить независимость и суверенитет нашего государства" , - заявила Шуляк.

По ее словам, такие изменения в бюджет позволят не только достойно обеспечить тех, кто сейчас защищает государство с оружием в руках, но помогут укомплектовать и обеспечить новые бригады, которые сформируют ударный кулак контрнаступления.

"Сейчас каждый из нас - как народный депутат, как представитель партии, фракции, депутатской группы - должен искать пути для поддержки наших защитников. Напомню, что наша партия в прошлом году направила 130 млн грн государственного финансирования на производство украинской Стугны-П" , - добавила нардеп.

Она также призвала все парламентские партии последовать этому примеру и поддержать украинскую армию.

"Этой поддержки много не бывает, это наш вклад в оборону страны. Также призываем платформу United24 открыть сбор на производство Стугны-П. Думаю, общими силами мы способны собрать еще как минимум 130 млн грн" , - подытожила Шуляк.

Напомним, ранее Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.