В РФ отреагировали на предоставление Украине снарядов с обедненным ураном

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена "реагировать" в случае использования Украиной снарядов с обедненным ураном, которые пообещала передать Великобритания, сообщает Европейская правда.

Такое Путин сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином во вторник.

"Вот сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном" , - сказал российский президент.

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле, но хотелось бы в связи с этим отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", - добавил он.

﻿В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя передачу Великобританией боеприпасов с обедненным ураном Украине, заявил, что к эскалации "пройдена еще одна ступенька, но их все меньше и меньше".

Обедненный уран - отходы процесса обогащения урана, который заключается в выделении изотопа урана-235 из природного урана. Благодаря высокой плотности обедненный уран также используется в броне военной техники (в частности, в танках M1 Abrams) и бронебойных снарядах.

Известно, страны НАТО во время операции в Косово использовали снаряды, содержащие обедненный уран, из-за чего их обвинили в росте заболеваемости лейкемией.

В то же время, по словам экспертов, такие снаряды существовали еще в Советском Союзе, а российские войска уже применяли их в Украине во время полномасштабной войны. Кроме того, не существует оснований говорить о том, что обедненный уран имеет отношение к ядерному оружию, о чем заявил Путин.