В Швейцарии предложили предоставить Украине более 5,4 млрд долларов
Комитет по внешней политике Национального совета Швейцарии предложил выделить не менее чем 5 млрд швейцарских франков для поддержки Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает SwishInfo.
Ожидается, что эти средства будут использованы для гуманитарной помощи, защиты гражданского населения, разминирования и миростроительства.
Комитет внес соответствующее предложение 13 голосами, "против" 11 при одном воздержавшемся. До этого на заседании обсуждались последние события в Украине, в частности, в гуманитарной сфере и в области политики безопасности.
Согласно заявлению, большинство членов комиссии придерживаются мнения, что Украина нуждается в существенной финансовой поддержке. Меньшинство же придерживается мнения, что многочисленные вопросы, касающиеся восстановления Украины и международного сотрудничества в этом направлении, еще требуют прояснения.
Напомним, 2 марта президент Владимир Зеленский впервые провел телефонный разговор с новым президентом Швейцарии Аленом Берсе. В ходе переговоров они обсудили "формулу мира".