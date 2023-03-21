Кулеба: Украина собирает коалицию из 33 государств для создания спецтрибунала над РФ

21-22 марта в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием спецтрибунала по преступлению агрессии России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Сегодня и завтра в Страсбурге Украина собирает коалицию из 33 государств, работающих над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины" , - написал Кулеба.

Он отметил, что трибунал имеет решающее значение для обеспечения ответственности за первое преступление, которое привело ко всем следующим российским зверствам.

Напомним, что спецтрибунал для России поддерживают уже 32 страны. Последней присоединилась Австрия.

Также ранее мы писали, что Украина рассчитывает, что Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по трибуналу над РФ в апреле.