Зеленский: Украина пригласила Китай присоединиться к украинской формуле мира

Представители Украины передали Китаю как публично, так и по дипломатическим каналам украинскую формулу мира. В Украине ждут диалога от Китая, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Кишидой Фумио.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Приглашаем диалог, ожидаем ответ" , - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна хочет активно содействовать примирению и возобновлению переговорного процесса в рамках "мирного плана" по войне в Украине.

Напомним, ранее советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявлял, что у китайского "мирного плана" нет логики. Документ якобы поддерживает суверенитет Украины, но в то же время призывает к немедленному прекращению огня без вывода войск РФ.

Также мы писали, что Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по формуле мира , которая также инициатива завершения войны.